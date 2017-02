Joolz introduceert de nieuwe ‘Joolz Essentials Ribbed collection’, een collectie die gemaakt is van 100% biologisch katoen en die vocht absorbeert, de warmte reguleert en lekker babyzacht is. De collectie bestaat uit een deken, een nest en een wikkeldoek die overal voor te gebruiken is: als inbakerdoek, handdoek of speelkleed. De matrashoes geeft extra comfort in de wieg, en het laken is zo ontworpen dat je kindje het niet los kan trekken.

Verkrijgbaar vanaf 1 maart ook verkrijgbaar.