Julia Roberts is de mooiste vrouw ter wereld van 2017

Julia Roberts is de World’s Most Beautiful Woman van 2017! Het is alweer 26 jaar geleden dat Julia Roberts voor het eerst op de cover was van People’s World’s Most Beautiful editie, en ze is nog steeds de favoriete mooie vrouw van het blad. De prachtige ster heeft dit jaar de titel voor de vijfde keer in ontvangst mogen nemen. De 49-jarige actrice was slechts 23 toen ze voor het eerst op de cover van People’s World Most Beautiful editie verscheen in 1991. Roberts staat nu ver voor vriend George Clooney, die tweemaal de Sexiest Man Alive is geworden.