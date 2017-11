Junkfood bijna tweemaal zo afleidend als gezond eten

Zelfs wanneer mensen hard aan het werk zijn, kunnen foto’s van koekjes, pizza’s en ijs hen afleiden – en deze junkfood beelden zijn bijna tweemaal zo afleidend als foto’s van gezond eten, concludeert een nieuwe studie. De studie vond ook dat na een paar hapjes snoep, mensen junkfood niet interessanter vonden dan boerenkool. De studie onderstreept de impliciete vooroordelen van mensen voor vettige, zoete voedingsmiddelen en het oude gezegde bevestigt dat je niet moet winkelen als je honger hebt.

Ten eerste creëerde de onderzoeker een ingewikkelde computertaak waarin voedsel niet relevant was en vroeg de groep deelnemers om de antwoorden zo snel mogelijk te vinden. Terwijl de deelnemers ijverig werkten, kwamen foto’s op het scherm – zichtbaar voor slechts 125 milliseconden, wat te snel is om mensen te realiseren wat ze zojuist gezien hebben. De foto’s waren een mix van afbeeldingen van vette, hoge-calorie voedingsmiddelen, gezonde voeding of items die geen voedsel waren.

Alle foto’s leiden de mensen van de taak, maar de onderzoekers vonden dingen zoals donuts, aardappelchips, kaas en snoep ongeveer twee keer zo afleidend. De gezonde voedselfoto’s – zoals wortelen, appels en salades – waren niet meer afleidend voor mensen dan niet-voedingsmiddelen zoals fietsen, lampen en voetballen.

Vervolgens recreërden de onderzoekers het experiment, maar gaven ze een nieuwe groep deelnemers twee lekkere snoeprepen voor het starten van het computerwerk. De onderzoekers waren verrast om te ontdekken dat na het eten van de chocolade de mensen niet meer werden afgeleid door de vette, hoge calorie voedselbeelden, meer dan door gezond voedsel of andere foto’s.