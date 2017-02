Justin Bieber naar Pinkpop 2017

Justin Bieber komt opnieuw naar Nederland voor een concert tijdens Pinkpop 2017! Met de bevestiging van Justin Bieber is de derde headliner toegevoegd aan het programma van Pinkpop 2017. Eerder werd al de komst van Kings of Leon, Green Day, Martin Garrix, System Of A Down en Nu of Nooit winnaar The Ten Bells naar Landgraaf bekend gemaakt. Pinkpop 2017 vindt weer vertrouwd plaats tijdens het Pinksterweekend op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop van Pinkpop start op zaterdag 11 maart 2017 via www.ticketmaster.nl en de bekende Ticketmaster voorverkoopadressen.

In het kader van zijn ‘Purpose World Tour’ zal Justin Bieber, met zijn enige show in de Benelux, de eerste dag van Pinkpop 2017 headlinen. Naast de mega concerten in de stadions zal een gedeelte van de tour ook bestaan uit optredens op festivals.

De start van de kaartverkoop staat gepland op zaterdag 11 maart 2017. De officiële prijs voor een weekendkaart (3 dagen incl. camping) is € 195,00 en voor een dagkaart € 95,00 beiden inclusief € 5,00 servicekosten. Let op: vóór de officiële start van de kaartverkoop worden al via diverse kanalen kaarten aangeboden, maar koop deze niet, dit zijn geen officiële kaarten!