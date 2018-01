Kamperen en caravannen maakt je gelukkiger!

Iedereen zou ’24 uur buitenshuis’ op zijn lijst van nieuwjaarsvoornemens moeten plaatsen, want volgens nieuw onderzoek blijkt dat kampeerders gelukkiger, gezonder, en minder gestrest zijn en meer quality time doorbrengen met familie en vrienden. Uit het onderzoek bleek dat 93% van de kampeerders het eens is met het idee dat kamperen mensen gelukkiger maakt. Bijna de helft van de niet-kampeerders was het ook eens. 97% van de kampeerders zei dat kamperen mooie herinneringen genereert, terwijl 76% van de kampeerders tevreden is met hun kwaliteit van leven vergeleken met slechts 59% van de niet-kampeerders. 70% van de kampeerders is van mening dat kamperen en caravannen een goede manier is om nieuwe vrienden te maken, waarvan 40% zegt dat ze ‘vrienden voor het leven’ hebben gemaakt. Degenen die kamperen, zeggen dat het een geweldige sociale leveler is en voor iedereen toegankelijk is, ongeacht het inkomen.

85% van de volwassen kampeerders vindt dat kamperen mensen gezonder kan maken. Kampeerders van 55 jaar en ouder zijn meer geneigd zichzelf als fit en gezond te beschouwen voor hun leeftijd dan niet-kampeerders. 79% van de jongeren die nog nooit hebben gekampeerd, zegt dat ze graag gaan kamperen en een op de drie denkt dat kamperen hen gezonder maakt.

Studies tonen ook aan dat gezinnen die samen kamperen betere relaties hebben, waarbij acht op de tien kampeerders het erover eens zijn dat kamperen gezinnen dichterbij brengt: 91% van de kinderen zegt dat ze tijd doorbrengen met het buitenleven met een ouder, zodat ze zich gelukkig voelen. Kinderen die hebben gekampeerd hebben aanzienlijk meer kans om activiteiten te ervaren zoals vliegeren, boomklimmen, en koken op een kampvuur.

73% van alle volwassenen zegt dat kamperen iets is dat elk kind zou moeten meemaken, 46% van de kampeerders vindt dat kamperen het gedrag van kinderen verbetert. Ouders die met kinderen kamperen noemen de topvoordelen als de vrijheid van kinderen binnen een veilige omgeving, een ontsnapping aan technologie en genieten van een eenvoudig leven buitenshuis. Andere voordelen zijn gezinsinteractie, het ontwikkelen van gemeenschapswaarden en sociale vaardigheden, evenals de mogelijkheid om nieuwe plaatsen en culturele attracties te verkennen.

Ouders zijn ook van mening dat kamperen en caravans een positief effect hebben op de opvoeding van hun kind, 82% zegt dat kamperen ervaringen verbreedt, hen aanmoedigt om zelf na te denken, inzicht geeft in de natuur en onderwerpen zoals geologie en verhalen biedt om in de klas te delen. 52% van de tentgebruikers vond dat koken tijdens het kamperen een positief effect had op het leerproces van hun kind en 77% van de kampeerders zegt dat kamperen nieuwe vaardigheden introduceert. 60% van de niet-kampeerders erkende ook dat dit waar was.