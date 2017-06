Katy Perry met Witness: The Tour naar Nederland

Katy Perry heeft vandaag haar Europese tour Witness: The Tour aangekondigd. Op zaterdag 26 mei is ze te zien in Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor het concert van Katy Perry op 26 mei in Ziggo Dome in Amsterdam start vrijdag 9 juni om 10 uur via Ticketmaster.

Op het nieuwe album “Witness” staan liedjes die inspireren en uitdagen. Katy’s nummers gaan niet alleen over haar eigen leven maar ook over de gebeurtenissen in de wereld om haar heen. De singles “Chained to the Rhythm” featuring Skip Marley, het spraakmakende “Bon Appétit” featuring Migos en de allernieuwste single “Swish Swish” featuring Nicki Minaj zijn de eerste drie singles van het nog te verschijnen album.

Katy Perry’s WITNESS: The Tour

Zaterdag 26 mei | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 99, € 65, € 55 en € 45 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 9 juni om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).