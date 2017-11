Kerst wordt steeds populairder in Nederland

De kerstkriebels nemen toe onder Nederlanders. Het idee aan de knusse feestdagen, die we het liefst thuis vieren met familie, kerstmuziek en lekker eten, geeft zo’n positief gevoel dat steeds meer mensen er al vanaf november mee bezig zijn. Bijna 1/3 heeft de kerstkriebels al voor het Sinterklaasfeest. Naast de kerstboom, het onbetwiste symbool van het kerstgevoel, is muziek ook belangrijk. 60% van de Nederlanders luistert kerstliedjes via de radio en bijna 1/3 van hen begint hier half november al mee. Dit blijkt uit onderzoek van Talpa Radio.

80% van de Nederlanders zet ieder jaar een kerstboom neer, waarvan de helft het zichzelf makkelijk maakt door een blijvend exemplaar uit de berging of van de zolder te halen. Het opzetten van de kerstboom is een belangrijk ritueel en draagt, net als het versieren van het huis, bij aan het kerstgevoel. We brengen de feestdagen het liefst met familie door, lekker ontspannen in vrijetijdskleding, sommigen in een speciale kersttrui, dat is een trend die komt overwaaien uit Amerika. Gourmetten is favoriet voor het kerstdiner, 37% schuift het liefst aan naast het gourmetstel.