Jouw kind gaat studeren: hoe kun je helpen?

Tegenwoordig kost studeren veel geld. De basisbeurs bestaat niet meer. Er is wel studiefinanciering. Maar dat moet jouw kind later, met rente, terugbetalen. Veel ouders willen hun kinderen een financieel steuntje in de rug geven. Hoe kun je geld investeren in de studie van jouw kind?

Beleggen levert vaak meer op dan sparen

Duurt het nog een tijdje voordat jouw kind gaat studeren? Dan kun je natuurlijk maandelijks een bedrag opzij leggen. Maar met die lage rente levert een spaarrekening niet veel op. Geld investeren in een beleggingsfonds is tegenwoordig een goed alternatief. Let wel op dat beleggen ook kosten en risico’s met zich meebrengt.

Je kunt geld investeren in een studentenwoning

Gaat jouw kind op kamers? En wil je een studentenwoning voor jouw kind kopen? Dan kun je dat op verschillende manieren regelen.

• Je koopt een studentenwoning en sluit hiervoor een hypotheek af

Het nadeel is dat je de hypotheekrente voor een tweede huis niet kunt aftrekken. Maar het voordeel is dat je de huurinkomsten niet bij je inkomen hoeft op te tellen. Van de huurinkomsten kun je dan weer (een deel van) de hypotheek betalen. Dit is zeker interessant als er meerdere huurders in de studentenwoning wonen.

• Je investeert jouw spaargeld in een studentenwoning

Een woning kopen voor een studerend kind kan een goede investering zijn. Zeker in populaire studentensteden. In deze steden is de vraag naar kamers tegenwoordig heel groot. Daardoor blijft de woning zijn waarde houden. Of wordt zelfs meer waard.

• Je schenkt jouw kind een bedrag

Is jouw kind tussen 18 en 40 jaar oud? Dan mag je maximaal € 100.000,- belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning. Je hoeft niet naar de notaris voor een schenkingsakte. Je kunt samen de afspraken op papier zetten. Dit noemen we ook wel een ‘onderhandse schenkingsakte’.

Geld investeren in de studie van jouw kind: kies de manier die jou past

Of je nu geld investeert via een beleggingsfonds, spaart of geld investeert in een woning: bekijk goed wat het beste bij je past. En wat de voor- en nadelen zijn. Check bijvoorbeeld altijd of je een woning mag gebruiken als studentenwoning. En maak goede afspraken.

– Artikel in samenwerking met Centraal Beheer –