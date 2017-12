Kinderen en schermtijd: tekenen dat je kind mogelijk verslaafd is

Het is een bekend gezicht in de meerderheid van de jonge gezinnen: jonge kinderen gebogen over een scherm voor uren, sms’en of gamen, verloren in een digitale wereld. Veel ouders maken zich zorgen, hoeveel schermtijd is te veel? Maar een recente studie wees uit dat dit misschien de verkeerde vraag was. De bevindingen suggereren dat hoe kinderen de apparaten gebruiken, niet hoeveel tijd ze eraan besteden, de sterkste voorspeller is van emotionele of sociale problemen die verband houden met schermverslaving. Dit gold toen onderzoekers de schermtijd hadden gecontroleerd.

“Ons onderzoek heeft aangetoond dat er meer is dan een aantal uren.” Het belangrijkste is of het gebruik van het scherm problemen veroorzaakt op andere gebieden van het leven of een allesverslindende activiteit is geworden. ”

Het onderzoek is de eerste die de verslaving van schermmedia heeft gemeten bij kinderen van 4 tot 11 jaar.

Enkele van de waarschuwingssignalen zijn: als schermtijd interfereert met dagelijkse activiteiten, conflicten veroorzaakt voor het kind of in het gezin, of de enige activiteit is die het kind vreugde brengt.