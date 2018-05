Kinderen en telefoons: enkele praktische tips

Kinderen worden steeds handiger met telefoons en krijgen deze ook vaker op een jongere leeftijd. Het argument dat de kinderen bereikbaar moeten zijn, vormt de voornaamste reden dat zij een mobiele telefoon tot hun beschikking hebben. Ouders vinden bereikbaarheid belangrijk, maar zij vinden het tegelijkertijd ook lastig om de invloeden van social media en het telefoongebruik in te perken. Daarom delen we in dit artikel enkele praktische tips hoe je met het telefoongebruik van kinderen om kunt gaan. Lees je mee?

Sim only voor kinderen

Voor het mobieltje van jouw kind is een sim only abonnement een uitstekende keuze. Kinderen krijgen immers vaak de oude mobieltjes van hun ouders. Met een sim only abonnement schaf je voor jouw kind een afzonderlijke simkaart aan, die je in een gebruikt mobieltje kunt aanbrengen. Jouw kind heeft zo de gelegenheid om met een mobieltje of een smartphone te leren werken, zonder dat er onmiddellijk een nieuw toestel moet worden aangeschaft. Aan de simkaart is een abonnement gekoppeld met een maandelijks tegoed aan belminuten, sms’en en een aantal megabytes aan data. Behalve bereikbaarheid zijn vrijheid en het leren omgaan met technologie redenen om jonge kinderen een telefoon te geven, zo kunnen we lezen in onder andere dit nieuwsbericht. Met een sim only voor een kind kan je de kosten in de hand houden en duidelijker grenzen aangeven bij het telefoongebruik.

Maak samen afspraken over het telefoongebruik

Wanneer mag de telefoon in gebruik worden genomen? Stem je met elkaar schermtijd af? Bespreek dit met elkaar om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen. Aan tafel en tijdens het maken van huiswerk is het bijvoorbeeld niet relevant om de telefoon in gebruik te nemen. Daarom mag de telefoon op deze momenten niet in beeld zijn. Maak je ook afspraken over de telefoon rondom bedtijd? Anders gaat het echt ten koste van de rustperiode van jouw kind en dat is af te raden. Mag de telefoon wel mee naar de kamer? Dan bijvoorbeeld alleen als de vliegtuigmodus aan staat, zodat jouw kind ongestoord van rust kan genieten.

Mediawijsheid

Bespreek met jouw kind de manier waarop er met foto’s en videos omgegaan wordt. Ook de invloeden van social media zijn belangrijk om met elkaar door te nemen. Creëer een open houding, zodat jouw kind ten alle tijden weet bij jou terecht te kunnen. Onderwerpen om samen te bespreken zijn bijvoorbeeld fotorechten, privacy en imago. Zo is jouw kind goed voorbereid om online actief te zijn.

Hou de financiën van het gebruik in de gaten

Afhankelijk van welke provider je kiest en welk pakket je aanschaft, is het handig om het telefoongebruik in de gaten te houden. Zo kom je met elkaar niet voor verrassingen te staan, dat zou zonde zijn. Bespreek samen welke bundel noodzakelijk en gunstig is, zodat het telefoongebruik op de juiste manier ingezet kan worden.