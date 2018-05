Kinderen met huisdieren en die op het platteland opgroeien worden stressbestendige volwassenen

Kinderen die in een landelijke omgeving zijn grootgebracht, omgeven door dieren en met bacteriën beladen stof, groeien op tot meer stressbestendige immuunsystemen en hebben mogelijk minder risico op psychische aandoeningen dan huisdiervrije stedelingen, volgens nieuw onderzoek. Het onderzoek suggereert ook dat het grootbrengen van kinderen rond huisdieren goed zou kunnen zijn voor de geestelijke gezondheid – om redenen die mensen misschien niet verwachten.

Voor de studie rekruteerden de wetenschappers 40 gezonde Duitse mannen tussen de 20 en 40 jaar oud. De helft was opgegroeid op een boerderij met boerderijdieren. De helft was opgegroeid in een grote stad zonder huisdieren. Bloed en speeksel werden vijf minuten vóór en vijf, 15, 60, 90 en 120 minuten na de test afgenomen. Degenen die opgroeiden in steden hadden na de stressvolle ervaring significant hogere niveaus van immuunsysteemcomponenten, perifeer bloed mononucleaire cellen genoemd. Ze toonden ook een verlengde verhoging van de ontstekingsverbinding interleukine 6 en gedempte activering van de ontstekingsremmende stof interleukine 10.

Verrassend genoeg, terwijl hun lichamen een trigger reactie op de stress veroorzaakte, rapporteerden de voormalige stadskinderen dat ze zich minder gestrest voelden dan hun landelijke tegenhangers.