Mensen zijn het misschien oneens over veel dingen, maar liefde is niet een van hen. Volgens onderzoekers zijn de mensen het grotendeels eens over wat hen het geliefde gevoel geeft, het zijn de kleine dingen die er het meest toe doen. De onderzoekers ontdekten dat kleine, niet-romantische gebaren – zoals iemand die mededogen toont of zich met een kind nestelt – bovenaan de lijst stonden van wat mensen geliefd maakt. Ondertussen werden controlerende gedragingen – zoals iemand die wilde weten waar ze te allen tijde waren – gezien als de minst liefhebbende.

De onderzoekers vroegen volwassenen om een ​​vragenlijst te beantwoorden over het feit hoe ze dachten dat de meeste mensen zich geliefd zouden voelen in 60 verschillende scenario’s. De situaties omvatten positieve acties, zoals worden begroet door een huisdier; neutrale scenario’s, zoals dicht bij de natuur voelen; en negatieve situaties, zoals iemand die bezitterig is.

Na het verzamelen van de gegevens, analyseerden de onderzoekers het met een cultureel consensusmodel – een kader voor het meten van de overtuigingen van een cultuur. Hoewel de deelnemers het oneens waren over sommige dingen – was er een bijna gelijke verdeling, bijvoorbeeld over de vraag of “iemand die je positieve feedback geeft op het internet” liefdevol was of niet – er waren veel gevallen waarin de deelnemers het eens waren. Deelnemers waren het ook eens over wat mensen niet geliefd maakt. Gedrag dat als controlerend kon worden beschouwd, was een van de minst liefdevolle acties.

De onderzoekers ontdekten ook dat mannen minder geneigd waren om te weten wat de meerderheid liefdevol acht. Bovendien neigden mensen in een relatie en mensen met aangename of neurotische persoonlijkheidskenmerken meer te weten over de culturele consensus.