Komedieserie ‘Soof: Een Nieuw Begin’ vanaf 21 januari op tv

Degenen die Videoland hebben, konden er al van genieten; ‘Soof: Een Nieuw Begin’! Maar nu gaat de serie op zondagavond 21 januari van start bij RTL 4. In de tiendelige hedendaagse komedieserie trekt Kasper (Fedja van Huêt) na de scheiding met Soof (Lies Visschedijk) tijdelijk bij haar en de kinderen in op zolder, nadat zijn eigen ‘mancave’ onbewoonbaar is verklaard. Een eigen leven in elkaars nabijheid, dat vraagt om ongemakkelijke en hilarische situaties. ‘Soof: Een Nieuw Begin’ gaat verder waar de tweede speelfilm eindigt, maar kan ook los van de speelfilms bekeken worden.

De situatie van living divorced together die ontstaat door de terugkeer van Kasper, lijkt in eerste instantie best prettig. Niet alleen voor de kinderen, ook Soof ziet wel voordelen in weer een man in huis. Op die manier heeft ze ook meer tijd om zich op haar restaurant De Kooksoof te richten. Deze situatie leidt echter onvermijdelijk tot een hoop gedoe en misverstanden. Zeker wanneer er nieuwe liefdes in het spel komen …

Cast

Na de twee succesvolle films keren Lies Visschedijk, Fedja van Huêt, Dan Karaty, Brent en Niek Schoemaker, Anneke Blok en Dick van den Toorn terug in hun rollen in de serie ‘Soof: Een Nieuw Begin’. Roos Dickmann vervangt Lobke de Boer als Soofs tienerdochter Sacha.

Elise Schaap (Josine, de bouwkundige) en Barbara Sloesen (Joy, de nieuwe keukenhulp) zijn toegevoegd aan de cast. Evenals Gustav Borreman (Mick, de overbuurman) en Peter Vandemeulebroecke (Didier, een charmante vlogger en influencer).