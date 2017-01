Dit komt er kijken bij een ooglaserbehandeling

Als je slechte ogen hebt, en een bril of lenzen draagt, heb je er misschien weleens over na gedacht om je ogen te laten laseren. Deze techniek is de afgelopen jaren steeds populairder geworden als een manier om het gezichtsvermogen te corrigeren. Maar wat houdt ooglaseren precies in en wat komt er allemaal bij kijken? We zetten het hier op een rij!

Wat is ooglaseren?

Bij een ooglaser operatie worden je ogen, zoals de naam al zegt, gecorrigeerd door middel van een laser. De operatie omvat gewoonlijk het hervormen van het hoornvlies – de transparante laag wat aan de voorkant van het oog zit. Er kunnen verschillende methoden worden gebruikt, maar deze hebben allemaal een doel: het verscherpen van het zicht waardoor je niet meer afhankelijk bent van een bril of contactlenzen.

Waar moet je op letten?

Als eerste moet je nagaan of de oogartsen of de kliniek die je voorkeur heeft, juist gecertificeerd en geregistreerd zijn. Ze moeten voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen en zich houden aan de richtlijnen. Als ze een ZKN-keurmerk hebben van de vereniging van Zelfstandige Klinieken Nederland, betekend het dat ze een kwaliteitsonderzoek van de beroepsgroep NOG met goed gevolg hebben doorstaan. Lees ook de beoordelingen van de klanten op de website.

Wat zijn de risico’s?

De kans op complicaties is tegenwoordig zeer klein. Ernstige complicaties zijn zeer zeldzaam. Het grootste risico voor complicaties is verouderde apparatuur of het gebrek aan ervaring van de oogarts.

Ogen laseren: Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst krijg je een uitgebreid vooronderzoek waarin vastgesteld wordt of jou ogen geschikt zijn voor een behandeling. En welke ooglasertechniek voor jou mogelijk is. Je krijgt dan persoonlijk advies en antwoord op al je vragen, zodat je weet waar je aan toe bent. Want niet iedereen is geschikt voor een ooglaserbehandeling.

Waar moet je nog meer rekening mee houden?

Je moet ermee rekening houden dat er een hersteltijd is na de behandeling. Je kunt niet direct alles doen zoals, werken en sporten. En er zijn ook nabehandelingen. Plan de operatie dus goed in!