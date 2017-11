Kookboek ‘Huisgemaakt’ geeft een kijkje in de keuken van La Place

In het kookboek ‘Huisgemaakt’ van La Place staat een gevarieerde selectie van de allerlekkerste La Place-gerechten op het menu. Dit kleurrijke kookboek biedt volop inspiratie met meer dan 150 seizoensrecepten voor thuis: eenvoudige en gemakkelijk te maken gerechten voor elk moment van de dag. Zodat iedereen de allerlekkerste gerechten van La Place nu óók thuis kan maken.

In ‘Huisgemaakt’ staan niet alleen basisrecepten voor brood-, pizza- en taartdeeg, sauzen en frites, maar ook allerlei handige tips & tricks om van elk gerecht een succes te maken. In vijf hoofdstukken heeft La Place haar meest favoriete La Place-recepten verzameld, waarin – net als in haar restaurants – alle seizoenen aan bod komen. Per seizoen komen allerlei heerlijke en vertrouwde gerechten voorbij: voor een lekker ontbijt, een smakelijke lunch of een heerlijk diner met familie en vrienden. Van smoothies, sandwiches, salades en soep tot pizza’s, pasta’s, vis, vlees en heerlijke gerechten van de grill.

Het kookboek ‘Huisgemaakt’ is voor 19,95 euro verkrijgbaar bij alle La Place vestigingen. Of als je nu de La Place Extra’s app download, voor iOS of Android, ontvang je ‘Huisgemaakt’ voor 9,95 euro.