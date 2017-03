Koppels kunnen signalen missen dat hun partner emoties verbergt

Zelfs de meest gelukkige koppels in langlopende, exclusieve relaties hebben er geen benul van als het gaat om het spotten van de trucs die hun partner gebruikt om hun omgang met emotionele problemen te vermijden, suggereert nieuw onderzoek. “Gelukkige koppels zien hun partners in een positiever licht dan minder gelukkige koppels,” zei de hoofdauteur van de studie. “Ze hebben de neiging om te onderschatten hoe vaak een partner emoties onderdrukt en overschatten hun partner’s vermogen om de zonnige kant van een kwestie te zien die anders misschien negatieve emoties kan aanwakkeren.”

Andere bevindingen zijn onder meer:

Stellen zijn over het algemeen in staat om hun partners’ emotieregulatie patronen te beoordelen met enige mate van nauwkeurigheid, maar zijn iets minder nauwkeurig in het beoordelen van herwaardering dan onderdrukking.

Vrouwen zien hun partners in een positiever licht dan mannen, overschatten het vermogen van hun partners om het van de zonnige kant te zien.

Als iemand over het algemeen meer emotioneel is, denkt hun romantische partner dat ze minder kans hebben om emoties te verbergen.

Als iemand vaak positieve emoties laat zien, zoals geluk, denkt hun romantische partner dat ze gebruik maken van herwaardering meer dan ze eigenlijk doen.

Deelnemers, variërend in leeftijd van 18 tot 25 jaar, werden gerekruteerd als onderdeel van een groter onderzoek naar emotie in persoonlijke relaties. Elk koppel had een relatie op exclusieve basis voor meer dan zes maanden, en een aantal zelfs vier jaar.