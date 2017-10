Wat kun je doen als je niet van je werk houdt?

Als je niet van je werk houdt, ben je zeker niet de enige. Veel mensen doen werk waar ze ontevreden over zijn, maar blijven het doen omdat ze het geld nodig hebben. Als er voorlopig geen andere mogelijkheid is om te stoppen met deze baan, dan kun je je huidige situatie wat makkelijker maken. Probeer onderstaande vijf oplossingen:

1. Wees dankbaar voor je werk

Hoe erg je je werk ook vindt, denk maar aan de miljoenen werklozen die wanhopig zijn om werk te vinden. Hoewel je baan misschien verre van perfect is, is het nog steeds een baan. Het betaalt je loon en biedt je de kans om bij te dragen aan de samenleving.

2. Wees eerlijk tegen je baas

Het kan moeilijk zijn om met je baas te bespreken waarom je niet je van je werk houdt, maar het kan de moeite waard zijn. Als je geconfronteerd wordt met feiten zoals: “Mijn taken zijn niet afwisselend” of “ik word nooit op trainingen gestuurd”, zullen vele bazen hier wat aan kunnen doen. Als ze je willen houden, dan is er een goede kans dat ze actie ondernemen om je werkend leven meer aanvaardbaar te maken. Als je probleem met je baas is, probeer een manier te vinden om met hem of haar over de problemen te praten. Een open, niet-vijandig gesprek kan de meeste problemen oplossen.

3. Zorg voor plezier in je werk

Misschien doe je heel saai werk of zijn je collega’s niet de allerleuksten. Echter, als je naar het werk gaat met een verwachting dat je plezier zult hebben, zul je je verbazen over de resultaten. Probeer manieren te vinden om plezier toe te voegen aan je werkdag zoals, grappen met collega’s maken, zingen op het werk, en begrijpen dat professioneel zijn niet betekent dat je altijd serieus moet zijn.

4. Pas je werkruimte aan

Als je in een sleur raakt en je hoop en dromen langzaam vervagen, moet je onmiddellijk actie ondernemen. Een van de beste dingen om te doen is het beheersen van je persoonlijke werkomgeving. Bijvoorbeeld, als je op kantoor werkt, zorg ervoor dat je bureau en lades schoon en netjes zijn, en zorg dat het er gezellig uit ziet. Zet bijvoorbeeld een mooie plant of bloemen of een foto van je kinderen of van een geliefde. Kleine veranderingen zoals deze kunnen een groot verschil maken.

5. Neem controle via doelstelling

Doelstelling is een krachtige en bewezen techniek om resultaten te verbeteren. Je werkgever heeft waarschijnlijk organisatorische doelen, maar er is niets wat je ervan houdt om ook je eigen doelen te creëren. Als je een goede relatie met je baas hebt, zeg dan dat je van plan bent om doelen te stellen om je te helpen je baan te ontwikkelen en waarvan de organisatie kan profiteren. Als je geen goede relatie met je baas hebt, dan kun je nog steeds doelen stellen die onder je controle staan. Bijvoorbeeld, je kunt beslissen om elke ochtend vroeg te werken om de dagelijkse achterstand van e-mails aan te pakken.