Iedere nacht heb je vijf dromen, maar de meeste herinner je je niet meer. Iedereen heeft dromen. Voor de een zijn dromen grote raadsels, een ander kan door dromen een inschatting maken van de toekomst. Maar kunnen dromen de toekomst voorspellen?

Heel soms, heb je voorspellende dromen. Deze dromen heb je voordat er iets belangrijks of bijzonders gaat gebeuren. Het zijn meestal emotionele zaken , zoals een geliefde die ziek wordt, of een ontmoeting met een bijzonder persoon, of zelfs partner. Er zijn hiervan ook twee beroemde voorbeelden:

Mao Zedong viel Tibet in en er was een man die kon vluchten. Hij nam een vluchtroute naar Nepal en liep over een bergpad, waar hij nog nooit was geweest. Later verklaarde hij dat hij het bergpad kende uit zijn dromen. Doordat hij over het bergpad had gedroomd, zag hij dit als een veilige route.

Lincoln was de eerste Amerikaanse president. Lincoln ontwaakte uit een hele vervelende droom. Hij liep door het Witte Huis, waar iedereen in rouw was. Hij vroeg aan een soldaat wie er dood was. De soldaat nam hem mee naar een kamer, waar hij opgebaard lag. Op 14 april 1865 werd Lincoln doodgeschoten. Hij werd die ochtend ook wakker uit een nare droom. Deze droom herhaalde zichzelf steeds. Hij zag in deze droom zijn lichaam met grote snelheid over het water vliegen. ’ s Avonds werd hij vermoord in het theater.

Grote droom

Wij leven in een rationele maatschappij, waar dromen magische uitzonderingen zijn. Toch kent iedereen wel een persoon die een hele speciale droom heeft gehad. En soms hebben we ook een “grote droom”, zoals deze droom in de Juniaanse psychologie heet. Meestal vindt deze droom plaats, wanneer er iets emotioneels staat te gebeuren. Denk hierbij aan een scheiding of een ernstig ziekte. Toch lijken deze dromen steeds meer voor te komen.

Maar hoe kijkt de wetenschap hier tegenaan? Is het echt mogelijk dat dromen de toekomst voorspellen?

De onderzoekers die het meest sceptisch zijn geloven vooral dat een voorspellende droom toeval is. Op deze planeet leven 7 miljard mensen en wanneer ieder mens vijf dromen per nacht heeft, is het heel goed mogelijk dat er meerdere mensen dromen over een neerstortend vliegtuig. Het is dan ook toeval wanneer er de volgende dag daadwerkelijk een vliegtuig neerstort.

Toekomst

Psycholoog Art Funkhauser en en professor psychology Michael Schredl van het Central Institute of Mental Health hebben een onderzoek gedaan waaruit bleek dat jonge mensen meer dromen hebben over de toekomst dan bijvoorbeeld ouderen. Ze hebben 444 studenten onderzocht. Het onderzoek ging over déjà rêve. Dit begrip komt uit het Frans en betekent “al eerder gedroomd”. Iedereen kent wel van die dromen die je al denkt eerder te hebben meegemaakt. Ook 92,5% van de studenten herkenden dit.

David Ryback is psycholoog van beroep en komt uit Atlanta. Hij onderzocht 433 student op voorspellende dromen. 66,9% van de studenten had een voorspellende droom gehad. David deed kritisch onderzoek en concludeerde dat 8,8% van de bevolking te maken heeft met voorspellende dromen.

En nu rest mij alleen nog de vraag: Geloof jij in voorspellende dromen? Of heb je weleens een voorspellende droom meegemaakt? Vertel het in de reacties.