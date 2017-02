Kwart Nederlandse jongeren heeft ervaring met sexting

Bijna een kwart (23%) van de Nederlandse jongeren heeft wel eens een naaktfoto of foto in ondergoed ontvangen. Meisjes ontvangen vaker ‘sexts’ (24,5%) dan jongens (21,6%). Zij doen zelf ook vaker aan sexting: 7,1% van de meisjes tussen de 12 en 17 jaar heeft wel eens een naaktfoto of foto in ondergoed naar iemand gestuurd, tegenover 5,5% van de jongens. Meer dan een kwart (28,4%) van hen doet aan sexting met dates. In 13,4% van de gevallen doen zij dit zelfs met mensen die zij alleen online kennen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in het kader van Safer Internet Day.

Vrijwel alle ouders (93%) bespreken het internetgedrag van hun kind(eren). 65,1% heeft het specifiek over sexting. Dit betekent dat ouders over dit onderwerp, na roken, de meeste voorlichting geven. 42,2% van de ouders bespreekt sexting met jongeren door zorgen uit te spreken én samen gedragsregels op te stellen. Het blijkt dat vragend en belangstellend informeren (“Vertel eens…”) en een wederzijds gesprek (samen afspraken maken) aanzienlijk beter werken dan eenrichtingsverkeer (met opdrachten en preken) en onderhandeling (“Als jij dit doet, mag je dat”).

Factsheet

Jongeren over sexting

90% verwacht dat sexting beelden worden verspreid

67% steunt vriend/vriendin wanneer sexts worden verspreid

64% weet zeker dat sexts worden doorgestuurd (vorig jaar was dit 10%)

52,2% vindt jongeren die aan sexting doen dom

Top 3 sexting media

1. 76,1% Snapchat

2. 47,8% WhatsApp

3. 9% Facebook

Sexting met wie?

56,7% vriend/vriendin (relatie)

28,4% date

22,4% vrienden/vriendinnen (vriendschappelijk)

13,4% iemand die hij/zij via internet kent maar nog nooit heeft ontmoet

10,4% klasgenoot

Redenen doorsturen sexts

74,5% zelf populairder lijken

58,1% komen aandacht te kort

48,8% zijn zelf onzeker