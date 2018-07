Kylie Minogue komt naar Nederland voor concert

De Australische zangeres Kylie Minogue geeft donderdag 22 november een concert in AFAS Live. Kylie presents Golden staat in het teken van Kylie’s nieuwe en veertiende studio-album Golden, dat begin april werd uitgebracht. De plaat werd gedeeltelijk in Nashville opgenomen en heeft dan ook sterke country-invloeden. De eerste single en album opener Dancing werd haar eenenvijftigste single die binnenkwam in de UK Top 40 charts. De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 27 juli om 10:00 uur.

Tijdens haar show in AFAS Live passeert niet alleen nieuw materiaal de revue, ook oudere nummers worden omarmd. Kylie legt de lat voor haar liveshows graag hoog: voor de Kylie presents Golden shows belooft de femme fatale een nieuwe, extravagante productie.

Kylie presents Golden

Aanvang: 20:00 uur | Entree: €59,- (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 27 juli om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).