Laatste verzorging voor & na het overlijden van je dierbaren

De dood, we praten er liever niet over en hopen dat we er nooit mee geconfronteerd worden, maar de realiteit is wel dat we er allemaal, vroeg of laat mee te maken krijgen. Als het einde van het leven nadert bij iemand die je dierbaar is, zal je liefdevolle zorg belangrijker zijn dan ooit. Het is de zorg die de persoon die stervende is helpt en/of kalmeert. Het is dan ook belangrijk om het lijden of het verlichten daarvan, zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar het kan heel moeilijk zijn om te weten hoe je dat het beste kunt doen, ondanks de pijn die jezelf voelt. We geven je hier daarom wat tips om de laatste verzorging voor en na het overlijden van je dierbaren zo makkelijk mogelijk te maken voor hen, en voor jou.

Thuiszorg

De meeste mensen kiezen er voor om thuis te sterven of in het huis van een familielid. Als jij de rol op je hebt genomen, zul je er alles aan moeten doen om het voor hem of haar zo comfortabel mogelijk te maken. Zorg dat je kennis hebt over alle medicijnen die zijn voorgeschreven en dat ze bij de hand zijn. Ook het huis moet je zorgklaar maken met eventueel benodigde zorghulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld bedverhogers en douchestoelen.

Mentale en emotionele behoeften

De laatste verzorging omvat ook het helpen beheren van de mentale en emotionele behoeften van de stervende persoon. Een stervende persoon kan specifieke angsten en zorgen hebben, en bemoedigende gesprekken over gevoelens zouden kunnen helpen. Praat ook over mooie herinneringen en luister goed naar degene. Respecteer de keuzes. Als het nodig is kun je altijd de hulp inroepen van een professional.

Accepteer dat hij of zij is stervende

Natuurlijk zou je liever willen dat de dood wordt uitgesteld, maar als het eraan zit te komen, helpt het enorm om dat feit te accepteren. We gaan allemaal een keer dood, dus je kunt beter het beste maken van de tijd die jullie hebben. Vul het met tederheid en voldoe aan hun wensen en behoeften.

Afscheid nemen

Moedig degene aan om zijn of haar gevoelens te delen, en geef anderen de kans om afscheid te nemen. Dit zou de discussie kunnen stimuleren over belangrijke, onuitgesproken gedachten, die betekenisvol voor iedereen kunnen zijn.

Zelfzorg

Veel sterkte!