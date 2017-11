Lachende gezichten zijn aantrekkelijk voor honden, dankzij oxytocine

Onderzoekers hebben ontdekt dat oxytocine ervoor zorgt dat honden interesse hebben in lachende gezichten van mensen. Het zorgde er ook voor dat ze boze gezichten zagen als minder bedreigend. Geassocieerd met affectie en vertrouwen is het hormoon oxytocine waarschijnlijk een sleutelfactor in de interactie tussen honden en mensen.

Onderzoekers toonden honden 43 foto’s van lachende en boze gezichten op een computerscherm. Elke hond werd tweemaal getest: eenmaal onder de invloed van oxytocine, die werd toegediend als onderdeel van de test, en eenmaal zonder oxytocine. De blik van de hond op de afbeeldingen en pupilgrootte werd gemeten met een oogvolgapparaat. Emoties en aandacht leiden de blik en reguleren de pupilgrootte, waardoor eye-tracking een venster wordt in de hoofden van de honden.

Honden richten zich meestal op het meest opmerkelijke aspect van elke situatie, zoals het bedreigen van stimuli in een angstaanjagende situatie. Herkennen en interpreteren van bedreigingen is snel belangrijk om te overleven. Honden onder invloed van oxytocine waren meer geïnteresseerd in lachende gezichten dan in boze. Daarnaast heeft oxytocine ook de emotionele gesteldheid van de hond beïnvloed, wat duidelijk bleek uit hun pupilgrootte.

Zonder oxytocine waren de pupillen van de honden het grootst toen ze naar boze gezichten keken. Dit duidde erop dat de boze gezichten de krachtigste emotionele reactie bij de honden veroorzaakten. Onder invloed van oxytocine verbeterden afbeeldingen van lachende gezichten echter de emotionele toestand van de hond meer dan die van boze. Dit wil zeggen dat oxytocine waarschijnlijk de boze gezichten minder bedreigend heeft gemaakt en de lachende gezichten aantrekkelijker maken.