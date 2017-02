Lady Gaga met Joanne World Tour naar Nederland

Vandaag heeft superster Lady Gaga haar wereldtournee Joanne World Tour aangekondigd. Onderdeel van deze tour is het concert dat op dinsdag 3 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam plaatsvindt. De kaartverkoop hiervoor start maandag 13 februari om 10.00 uur.

Lady Gaga is een ongekende unieke artiest die is onderscheiden met een Grammy Award, een Golden Globe én ze heeft ook nog een Oscarnominatie op haar naam staan. Met meer dan 30 miljoen verkochte albums en 150 miljoen verkochte singles is ze een van de bestverkopende artiesten aller tijden. Onlangs is haar vijfde studioalbum Joanne uitgebracht en hiermee bereikte ze gelijk de nummer 1 positie in de Billboard 200. Het is de vierde keer op rij dat ze gelijk na een albumrelease op nummer 1 binnenkomt en ze is de eerste vrouwelijke artiest die dit heeft gepresteerd vanaf de jaren 2010.

Lady Gaga – Joanne World Tour

Dinsdag 3 oktober 2017 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 19:30 uur | Entree: € 40, € 60, € 80 en € 120 ( excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start maandag 13 februari om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).