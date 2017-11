Legoland opent Lego Kasteelhotel in 2019

Met een uitzicht op de hoofdingang van het originele familiepark Legoland, opent in het voorjaar van 2019 een nieuwe topaccommodatie, het Lego Kasteelhotel. Het ontwerp is afgeleid van de speelgoedversie en zal worden aangekleed met meer dan 900 LEGO modellen in de vorm van ridders, draken, tovenaars en prinsessen. Het Lego themahotel zal 142 kamers hebben en ruimte bieden aan 710 grote en kleine gasten. Hier kunnen met name kinderen helemaal opgaan in de wereld van het Lego steentje. Zij zullen het gevoel hebben in een écht kasteel te overnachten en zo volledig ondergedompeld te worden in de magische wereld van Lego.

Het avontuur begint vanaf het moment dat de gasten de parkeerplaats oprijden en welkom worden geheten door Lego ridders en draken. Na aankomst in de betoverende hal, waar enorme Lego figuren de hotelgasten verwelkomen, gaat de tocht verder naar één van de drie verdiepingen met tovenaars-, ridder- en prinsessenkamers. Overal in het hotel hangen kasteelbewoners versieringen op voor de festiviteiten die zich rondom het riddertoernooi plaatsvinden, verspreid over de twee gebouwen. Het zijn vooral de jonge gasten die helemaal opgaan in deze fantasiewereld.

Naast de ridder-, tovenaars- en prinsessenkamers, is er ook een restaurant aanwezig, een binnenspeeltuin en een grote buitenspeelplaats.