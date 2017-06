Lekker kamperen op De Buurtcamping

Deze zomer worden maar liefst 18 parken in Nederland omgetoverd tot Buurtcamping. Op De Buurtcamping kunnen alle mensen die de buurt rijk is elkaar ontmoeten tijdens een ontspannen vakantie in eigen park. Je groet elkaar, helpt elkaar en leert zo gemakkelijk nieuwe mensen kennen. En dit jaar kamperen buren niet alleen in de grote steden, want ook bewoners van plaatsen als Haulerwijk, Nieuwegein en Kampen maken hun eigen Buurtcamping.

De Buurtcamping zorgt voor bijzondere ontmoetingen. Zo vonden er in 2016 per persoon gemiddeld 13 nieuwe ontmoetingen plaats en zag 83% van de kampeerders elkaar daarna nog in de buurt. De hipster raakt tijdens het kampvuur voor het eerst in gesprek met de bijstandsmoeder uit de straat en de opa die nog nooit eerder kampeerde speelt een potje yahtzee met kinderen uit de buurt.

Op www.debuurtcamping.nl vind je een overzicht van alle Buurtcampings en kun je je kampeerplek reserveren. In de meeste plaatsen vindt De Buurtcamping plaats in het eerste weekend van de schoolvakantie van de betreffende regio.