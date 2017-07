Lekkere food & drink nieuwtjes uit de mailbox

Regelmatig krijgen we informatie over leuke, nieuwe producten in de mailbox. Vanaf nu gaan we hier regelmatig een overzicht maken. Hieronder de leukste food & drink nieuwtjes van de afgelopen tijd die we in onze mailbox hebben ontvangen.

Gallo Spritz wijnen

Speciaal voor de zomer komt Gallo Family met een nieuwe productlijn; de Gallo Spritz wijnen. Deze wijnen met een fruitige smaak en een lichte bubbel bevatten slechts 5,5% alcohol en zijn daardoor zeer geschikt voor op een zonovergoten dag. Gallo Spritz komt in twee smaken: de Pineapple & Passionfruit en Raspberry & Lime. Beiden zijn heerlijk fruitig en verfrissend, perfect voor de zomer!



Dixap het kleinste drinkpakje van Nederland

Goed nieuws voor ouders die regelmatig halfvolle drinkpakjes terugvinden. Dixap heeft het kleinste drinkpakje van Nederland op de markt gebracht. 125 milliliter is de ideale hoeveelheid drinken voor kinderen die beginnen aan de basisschool. De inhoud, ‘Dixap kant-en-klaar, lekker mild’ is bovendien puur natuur en geschikt voor kinderen in de groei. De primeur ligt in de schappen van Albert Heijn. Het is verkrijgbaar in de smaken appel en zomerfruit.



Limited edition Febo grillburgersaus verkrijgbaar

Goed nieuws voor Febo-fans; de iconische Febo-grillburgersaus is vanaf nu los te koop! Reden voor dit feest is de 40ste verjaardag van de legendarische grillburger. De pot kost 4 euro en is verkrijgbaar bij alle Febo-vestigingen, zolang de voorraad strekt.



Barefoots Pink Pinot Grigio

Het Californische wijnhuis Barefoot heeft de perfecte rosé voor zwoele zomeravonden. De nieuwe Pink Pinot Grigio van Barefoot heeft een frisse en fruitige stijl met een aroma van appel, perzik en framboos. Perfect voor bij deze zomerse temperaturen én heerlijk bij een visgerecht. De wijn is een mengelmoes van witte wijn en rosé, dus niet zo zoet als we van een normale rosé gewend zijn. Verkoopadviesprijs : € 5,49



Isle of Harris Gin

Nederland heeft er een nieuwe gin bij: Isle of Harris Gin. Isle of Harris Gin dot het zo goed dat de drank in zijn korte bestaan al verschillende awards heeft gewonnen. En dat is niet alleen maar te danken aan de bijzondere toevoeging van sugar kelp. Andere ingrediënten zoals koriander, bittere sinaasappelschil, cubeb peper, zoethout en kaneel zorgen net zo goed voor de frisse en verfijnde smaaksensatie van Isle of Harris Gin.

evian Fruits & Plantes

evian Fruits & Plantes is een drank met natuurlijk mineraalwater en vruchtensap op basis van concentraat en natuurlijke aroma’s. Voor het eerst combineert evian haar natuurlijk mineraalwater uit de Alpen met een verfijnde mix van vruchten en planten met delicate aroma’s. De drie nieuwe varianten van evian Fruits & Plantes hebben elk verrassende smaken en geven je een andere kijk op het merk. Frisheid, lichtheid en evenwicht van de smaken, karakteriseren de drie originele drankjes en zorgen voor een unieke ervaring voor de zintuigen. Adviesverkoopprijs: € 2,79 voor 37 cl

Gin & Tonic ijsjes en Prosecco & Peach Bellini ijslolly’s

Gin & Tonic ijsjes en Prosecco & Peach Bellini ijslolly’s zijn nu exclusief te koop bij Aldi in Nederland! Twee populaire zomercocktails als heerlijke, verkoelende ijslolly’s. Snelle actie is wel vereist. Er is namelijk een beperkte hoeveelheid ijsjes beschikbaar van vrijdag 7 juli tot en met zondag 9 juli. De favoriete zomerse smaken zijn in elk Aldi-filiaal in de diepvries te vinden. Let wel: op is op! Elk Prosecco & Peach Bellini ijsje bevat 38% prosecco en een Gin & Tonic ijsje bevat 11% gin. Voor beide smaken geldt een alcoholpercentage van 4.5%. En dat voor een verrassend zomerse prijs van € 1,99 per doos (4 stuks per verpakking).