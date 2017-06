De lekkerste koffiecocktails recepten voor de zomer

Koffie is hot, maar onweerstaanbaar fris met een shot. Niet alleen naast, maar ook in je koffie. Deze zomer komen koffie en cocktails spectaculair samen. Frisse en smaakvolle koffiecocktails voor de lange zomerdagen. Maak met onderstaande recepten de meest feestelijke en zonnige cocktails voor deze zomer.

Tia Mint Americano



Ingrediënten

25 ml Tia Maria

2 shots espresso

10 ml suiker siroop

6 muntblaadjes

30 ml bruiswater

Werkwijze

Stop munt, Tia Maria, espresso en suiker siroop in een shaker. Schud de ingrediënten 40 seconden. Giet de inhoud van de shaker via een zeef in een glas met ijs. Even roeren en bruiswater toevoegen. Garneer met munt.

Tia Espresso Martini



Ingrediënten

25 ml Tia Maria

25 ml vodka

1 of 2 shots espresso

5 ml suiker siroop

Werkwijze

Doe de espresso, Tia Maria en vodka in een shaker met ijs. Hard schudden en vervolgens uitschenken in een gekoeld

martiniglas en garneren met drie koffiebonen.

Flat White Russian



Ingrediënten

25 ml Tia Maria

25 ml Barcelo Gran Anejo rum

1 shot espresso

5 ml demerara suiker

30 ml ijskoude volle melk

Cacaopoeder

Werkwijze

Schenk de Tia Maria, Barcelo Gran Anejo en espresso in een tumbler-glas. Schenk hierop een laag ijskoude volle melk en garneer met cacaopoeder.

Tia Iced Popcorn Frappe



Ingrediënten

50 ml Tia Maria

2 shots espresso

50 ml melk

20 ml popcorn siroop

Popcorn

Werkwijze

Giet Tia Maria, espresso, melk en popcorn siroop in een shaker. Voeg ijs toe en schud de ingrediënten. Giet de

inhoud via een zeef in een latté glas gevuld met ijs. Werk af met popcorn en serveer met een rietje.

Tia mint Frappe



Ingrediënten

25 ml Tia Maria

2 shots espresso

50 ml melk

6 verse muntblaadjes

Werkwijze

Giet de Tia Maria, espresso en melk samen in een shaker. Voeg 6 muntblaadjes toe en shake alles samen. Giet de drank in een glas en garneer met een munttakje.

Tia cappuccino



Ingrediënten

25 ml Tia Maria

25 ml vodka

1 shot espresso

Eiwit van 2 eieren

Zoute karamel of kersensiroop

Zoute fudge of een kers

Werkwijze

Voeg 100 ml zoute karamel- of kersensiroop, 200 ml water en het eiwit van 2 eieren samen en klop dit op. Doe de Tia Maria, vodka en espresso in een shaker, shake goed en giet het in een glas. Werk af met het opgeklopte schuim en garneer het met zoute fudge of een kers.