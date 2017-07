Leuke ideeën om je T-shirt te bedrukken

Wie vindt de zomer nu niet de meest relaxte tijd van het jaar? Barbecueën, cocktails, naar festivals met vriendinnen, naar het strand of lekker op vakantie met vrienden of je gezin. Tijdens al deze heerlijke zomerse activiteiten loop je er natuurlijk hip bij. Niet in kleding die zogenaamd trendy is en door iedereen gedragen wordt, maar in unieke T-shirts die je zelf hebt laten bedrukken. Hieronder geven we je vijf van de leukste ideeën om shirts mee te bedrukken.

Shirt voor de BBQ-fanaat

Dit T-shirt met opdruk mag niet ontbreken als je een persoon bent die het vuur altijd onder controle heeft en de lekkerste gerechten maakt op de BBQ, of het nu in de achtertuin, op het strand of in een park is.



Voor de chillste chillmomenten

Lekker op het terras of aan het strand met een muziekje op de achtergrond en koel drankje in je hand.



Wij horen wij elkaar

Met je beste vriend of vriendin op stap? Met deze best friend shirts ziet iedereen gelijk dat jullie bij elkaar horen, en kun je elkaar ook nog eens gemakkelijk terugvinden in een grote menigte.



Handig voor op reis

Hoewel we in Nederland de afgelopen jaren best aardige zonnige, warme en droge zomers hebben gehad, gaat er natuurlijk niets boven een hagelwit strand, palmbomen en kennismaken met vreemde culturen in verre landen. Ga je ergens heen waar je de taal niet spreekt, dan kun je met dit shirt toch ongeacht de taal duidelijk maken wat je zoekt of wilt.



De grootste trend deze zomer: unicorns

En ok, dan toch nog een leuk shirt met een bedrukking die helemaal trendy is deze zomer: een unicorn! Met dit shirt met eenhoorn benadruk je dat er maar een is zoals jij!



Waar je ook heen gaat en wat je ook gaat doen, je zomerse outfit is compleet als je de bovenstaande shirts combineert met een mooie short, luchtige espadrilles of slippers, je bikini of badpak en zonnebril.