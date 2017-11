De leukste beauty adventskalenders van 2017

Voor de decembermaand komen verschillende beauty merken met een adventskalender om af te tellen naar Kerstmis. De adventskalenders zijn gevuld met heerlijke beauty cadeautjes die elke dag weer een andere verassing zijn. Maak elke dag in de maand december een vakje open en laat je verrassen. We hebben hier de beauty adventskalenders van 2017 op een rij gezet. Welke kies jij?

Advent Calender 24-Days of Clinique



Speciaal voor de feestdagen zijn de bestsellers van Clinique in mini formaat terug te vinden in een 24-daagse adventskalender, verpakt in een luxueuze doos. De kalender bevat huidverzorgings- en make-upproducten en kost €69,00.

Clarins Sets Adventskalender



Of het nu gaat om huidverzorging of make-up, de Clarins Advent-kalender verrast je elke dag met een speciaal schoonheidsjuweel. Kijk uit naar een magische advent!

€ 91,80

The Body Shop’s Seasonal Gift-collectie



Aftellen tot Kerst doe je ook dit jaar in stijl met de adventskalenders van The Body Shop! Deze bijzondere gifts zijn gevuld met een selectie van jouw favoriete beauty-producten, van bodycare tot skincare en van make-up tot accessoires. Er zijn 2 adventskalenders: Adventskalender 24 Days of Beauty voor € 55,00, en Adventskalender 25 Days of Game Changing Advent-Ures voor € 85,00.

Alessandro adventskalender 2017



Alessandro adventskalender is een must voor je handen en je nagels. De kalender heeft 24 leuke hand en nagelverzorging presentjes voor de feestelijke maand.

€ 59,99

Babor Adventskalender



Ook dit jaar lanceert Babor de bekende ampullen adventskalender. De 24 op elkaar afgestemde ampullen uit de gelimiteerde Babor adventskalender geven een onmiddellijk zichtbaar en voelbaar resultaat.

€ 70,00

L’occitane 2017 Adventskalender



L’occitane viert op een unieke manier het aftellen naar 24 december met de nieuwe Adventskalender 2017. 24 verrassingen zullen je tijdens het aftellen het gevoel geven dat je je als het ware in de Provence begeeft.

€ 49,98

Joik adventskalender – 24 Dagen Vreugde!



De betoverende adventskalender van natuurcosmeticamerk Joik maakt elke december-ochtend luxe en spannend! Geef jezelf elke dag een advent met mooie, luxe producten! De kalender is beschikbaar in beperkte hoeveelheden.

€ 114,95

Rituals adventskalender XL 2017



De Rituals adventskalender XL 2017 is het perfecte cadeau om weg te geven of om jezelf te trakteren! Gevuld met 24 luxe Rituals producten voor elke dag een nieuwe verrassing. Koester met deze adventskalender het dagelijkse ritueel van een momentje voor jezelf.

€ 59,50

The advent kalender van Asos



Asos Face + Body brengt voor het tweede jaar The Advent Calendar terug. De kalender 25 deuren, die de gewenste producten verbergen, terwijl deurnummer 25 een Asos-kortingscode bevat. De kalender heeft premium merken Foreo en Elemis, cult merken The Ordinary en Murdock London, en klassiekers zoals Uppercut Deluxe, St.Tropez en Smashbox, plus tal van nieuwe picks om te ontdekken.

De Advent Calendar is exclusief beschikbaar op ASOS voor € 75.