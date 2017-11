De leukste kerstmarkten in Duitsland

Hoewel we in Nederland dit jaar kunnen genieten van het kerstevenement de Amsterdamse Winterparade, is Duitsland nog steeds “the place to be” als het gaat om kerstmarkten. Veel steden organiseren kerstmarkten, dus er is genoeg kerstsfeer te beleven in de weken voorafgaand aan kerst. We hebben hier 6 kerstmarkten van Duitsland op een rij gezet, die een bezoekje meer dan waard zijn.

Kerstmarkt in Frankfurt

Vanaf het Hauptwache-plein, via de Paulsplatz en de Römerberg tot aan de oever van de Main strekt een van de oudste en mooiste kerstmarkten van Duitsland zich uit; de Kerstmarkt in Frankfurt a.M.. Voor het ‘Römer’-stadhuis staat de grootste kerstboom van het land: deze steekt een heel eind de lucht in en brengt het stadhuisplein met zijn lichtjes helemaal in kerstsferen. Een unieke aanvulling op de traditionele kerstmarkt van Frankfurt is de ‘Roze kerstmarkt’ op de Friedrich-Stoltze-Platz, waar zeker niet alleen lhbt’ers welkom zijn.

De kerstmarkt van Frankfurt vindt plaats van 27 november t/m 22 december. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10 – 21 uur, zondag van 11 – 21 uur. Meer informatie: www.frankfurt-tourismus.de/weihnachtsmarkt

Kerstmarkt Hannover

Zin in een kerstmarktentour? Hannover heeft meerdere kerstmarkten met in totaal meer dan 190 sfeervolle kraampjes voor bezoekers in petto. De grootste kerstmarkt ligt in de historische wijk rond de Marktkirche en er is zelfs een kerstdorp in Finse stijl op de Ballhofplatz. Vaste ingrediënten: ambachtelijke producten, winterse delicatessen en sfeervol verlichte gebouwen. Een kerstwens doe je in het ‘Wunschbrunnen-Wald’ en kinderen worden blij van de speciale Winter-zoo. Van 29-11 t/m 22-12. Meer informatie is te vinden via www.9staedte.de/en/

Kerstmarkt Düsseldorf

Düsseldorf is misschien wel de meeste bezochte kerstmarkt onder Nederlanders. En dat is niet voor niets. Het is hier tijdens de adventsweken een kerstfestijn voor de hele familie met maar liefst 6 verschillende kerstmarkten bij elkaar. Verschillende delen van het centrum zoals de Marktplatz, de Heinrich-Heine Platz, de Gustaf Grundgens Platz, de Schadowplatz, de Stadtbruckchen en de Flingerstrasse worden omgetoverd tot een winters sprookjesparadijs. Slenter langs de honderden versierde kraampjes, warm op met een glaasje Glühwein of eet een hapje in een van de gezellige restaurantjes. Er is ook een grote schaatsbaan op de Gustaf Grundgens Platz waar je heerlijk kunt schaatsen.

Kerstmarkt Keulen

De Kerstmarkten in de bruisende stad Keulen zijn één van de drukst bezochte kerstmarkten van Europa. De stad heeft maar liefst 8 kerstmarkten, waarvan er 5 in de binnenstad liggen en 3 markten iets daarbuiten. Met name aan en rondom de Dom, de Alter Markt, de Rudolfplatz, de Stadtgarden en aan de Heumarkt zorgen de gezellige kramen voor een magisch winterwonderland. Geniet lekker van de sfeer, struin de vele kraampjes af of geniet van een lekker hapje en drankje.

Kerstmarkt Oberhausen

Oberhausen staat al deze maand in het teken van kerst. Een sprookjesachtig bos- en winterlandschap, ongeëvenaard door de regio, wacht op jong en oud tijdens het adventsseizoen op de Altmarkt, in het hart van de stad. Onder 81 sparren van maximaal 12 meter hoog en tussen nog eens 150 sparren tot 5 meter hoog zijn 30 mooie hutten en een historische carrousel. De bomen zijn feestelijk versierd met lichtjes. Een sterrenhemel verzwakt door de vredespijler straalt met 15.000 LED-lichtpunten bovendien over de hele plaats. Het culinaire hart varieert van aardappelpannenkoeken en worstjes tot tarte flambée, Portugese tapas en zoete crêpes. Glühwein en andere drankjes worden geserveerd op rustieke houten tafels in het midden van het sparrenbos. De historische kindercarrousel laat de ogen van de kleinste bezoekers schitteren.

Kerstmarkt Berlijn

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn er maar liefst 26 kerstmarkten. De kerstmarkten van Berlijn zijn net zo divers als de stad zelf. Verdeeld in het centrum kun je kerstmarkten bezoeken aan de Gedächtniskirche, aan de Richardplatz, aan de Gerndermenmarkt, aan de Potsdamer Platz en aan de Alexander Platz. Maar ook in andere delen van de stad, zoals in Charlottenburg, Spandau en bij Zehlendorf zijn leuke kerstmarkten te vinden. De Berlijnse kerstmarkten zijn niet alleen bekend om zijn grootte, maar ook omdat er een variatie is van beeldende kunst, typische geschenken, delicatessen en culinaire geneugten uit verschillende Europese regio’s. Je vind er cadeau-ideeën met traditionele kunsten en ambachten van de regio en uit de hele wereld. Vanzelfsprekend kun je ook genieten van de heerlijke culinaire specialiteiten en de warme punch en uiteraard glühwein.

