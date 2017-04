De lente en de zomer staan garant voor de leukste festivals. Als de temperaturen beginnen te stijgen wordt het festivalseizoen geopend, en het ene na het andere festival staat voor de deur. Er is genoeg keuze voor een ieder zijn smaak, en hier laten we je overzicht zien van de leukste muziekfestivals van 2017!

Pinkpop

Pinkpop 2017 vindt weer vertrouwd plaats tijdens het Pinksterweekend op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf. Nederlands oudste en bekendste popfestival wordt weer genieten met o.a. Justin Bieber, Ronnie Flex & Deuxperience Band, Alma, Lotte Walda en nog vel meer. Kaartverkoop via www.ticketmaster.nl.

Boothstock festival

Op zaterdag 10 juni wordt het Rotterdamse Kralingse Bos omgetoverd tot festivalparadijs voor meer dan 10.000 danceliefhebbers. Met ruim dertig DJ’s verdeeld over zes area’s kan de trouwe aanhang van het grootste Rotterdamse dancefestival dit jaar rekenen op een variërend aanbod. Van heerlijke House tot snoeiharde Techno en van Hip Hop tot R&B. ‘Bezoekers kunnen losgaan op hun favoriete DJ’s of kunnen op ontdekking gaan naar nieuwe DJ’s. www.boothstock.nl.

Down The Rabbit Hole

Van 23 t/m 25 juni vindt de vierde editie van Down The Rabbit Hole plaats in de Groene Heuvels te Beuningen. Down The Rabbit Hole is een minivakantie vol muziek aan het heldere meer van de Groene Heuvels in Beuningen. Kampeer vier surreële dagen en nachten aan het water, struin over de veldjes, plons in het meer en dwaal door het bos. Ga op zoek naar nieuwe verborgen programmaplekken, geheime feestjes en onverwachte ontmoetingen. Onder de acts bevinden zich o.a. Fleet Foxes, Moderat, Nicolas Jaar, Oscar and the Wolf, 2manydjs (dj set), Babylon Circus, Bazart, Bear’s Den, Benjamin Clementine, Bonobo (live), Cage The Elephant, De La Soul, Daphni, De La Soul, Father John Misty, Moss, Nick Mulvey, Rag’n’Bone Man, SOHN, Soulwax, Spinvis, Spoon, Tash Sultana, The Avalanches, Trentemøller, Typhoon, Warpaint, Weval en Xavier Rudd a angekondigd. Kaartverkoop via Ticketmaster.

WOO HAH! Festival

Op 30 juni en 1 juli 2017 vindt het hiphop festival Woo Hah! plaats in de Spoorzone van Tilburg. Onder de acts zijn onder andere Gucci Mane, G-Eazy, Mac Miller, Flatbush Zombies, Lil Uzi Vert, Lil Dicky, Jonna Fraser, Kevin and Kringili & Alex Megas, Bryson Tiller, Rae Sremmurd, Post Malone, Stormzy, MHD, Coely, AJ Tracey, 67, Yung Nnelg, Hucci, Hannah Faith, SIROJ, Vic Crezeé en Aristoteles Mendes. Kaartverkoop via www.ticketmaster.nl.

Pitch Festival

Op 1 juli 2017 vindt de zevende editie van Pitch festival plaats en dit jaar gaat het festival terug naar de kern. Vooruitstrevende dance-acts met een focus op live muziek. Één dag en genoeg ruimte om alle acts te ontdekken op de NDSM-werf in Amsterdam. Binnenkort worden de eerste namen bekend gemaakt. Pitch verhuist van het Westerpark naar de NDSM-werf. Met de verhuizing wordt het festival opgefrist. Nieuwe locatie, indeling en nieuw artwork en een scherp programma met veel ruimte voor opkomend talent. Het concept blijft hetzelfde. Een voorlopersfestival in centrum Amsterdam dat zich richt op de belangrijkste ontwikkelingen binnen de elektronische (live) muziek.

De ticketverkoop start woensdag 8 februari om 12.00 uur via www.pitchfestival.nl.

Share a Perfect Day

Share a Perfect Day is weer drie dagen lang genieten met je vriendinnen van een perfect dagje uit. Verspreid over vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli en zondag 2 juli zetten Jan Smit, Guus Meeuwis, DI-RECT en Kensington als hoofdacts het evenemententerrein op z’n kop. Ook andere topartiesten als Nielson, dj-duo Sunnery James & Ryan Marciano, Kris Kross Amsterdam, Do, Lange Frans, Vengaboys en Miss Montreal komen optreden tijdens het event. Naast genieten van muziek kunnen bezoeksters shoppen, lekker eten en drinken en deelnemen aan workshops met onder meer topstylisten Danie Bles en Fred van Leer. Kijk voor het volledige programma en kaarten op www.shareaperfectday.nl.

Bospop 2017

Op Bospop treden zesentwintig bands op, verdeeld over twee podia: het hoofd- en het tentpodium. Er is een gezellige camping met de benodigde faciliteiten, een 24-uurs tent en een sfeervolle festivalmarkt. De line-up bestaat onder andere uit: Beth Hart, Doe Maar, Anouk, Dropkick Murphys, The Pretenders, Supertramp’s Roger Hodgson, Anastacia, Bløf, Wolfmother, Airbourne, Vintage Trouble, Gogol Bordello, My Baby, Laurence Jones en Xander and the Peace Pirates. Bospop vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017 op Evenemententerrein A2 Weert Noord. Kaartverkoop via Ticketmaster..

A Day at the Park

A Day at the Park gaat nog één keer los in het Amsterdamse Bos. Op zaterdag 15 juli vindt de 10e en laatste editie plaats, met als thema ‘Het Beste van 10 jaar ADATP’. Het boutique-festival legt daarbij de nadruk op kwaliteit en creativiteit. In een prachtig groene omgeving worden bezoekers getrakteerd op house, deephouse, techno en eclectic. Daarnaast wordt er ook dit jaar extra aandacht besteed aan kleinkunst, spectaculaire shows en natuurlijk het eten en drinken. Het wordt een aaneenschakeling van hoogtepunten die de afgelopen jaren een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Tickets zijn verkrijgbaar via www.adayatthepark.nl.

A Campingflight to Lowlands Paradise

Van 18 t/m 20 augustus vindt op evenemententerrein Walibi Holland in Biddinghuizen de vijfentwintigste editie van “A Campingflight to Lowlands Paradise” plaats. Het driedaagse Lowlands heeft een uitgebreid programma met zo’n 250 acts waaronder de meest relevante alternatieve muziek, theater, comedy, literatuur, beeldende kunst en wetenschap. Eerder werd bekend dat o.a. Mumford & Sons, The xx, Editors, alt-J, Bastille, Cypress Hill, Elbow, Flume, Iggy Pop, London Grammar, Michael Kiwanuka, Migos, Moderat, Skepta, Sampha en The Pretty Reckless naar Biddinghuizen komen.

Kaartverkoop via www.ticketmaster.nl.