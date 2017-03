Hoewel het buiten nu nog regenachtig is komt de lente er toch snel aan. En met de start van het nieuwe voorjaarsseizoen gaan we weer massaal naar buiten. Ook voor de kinderen is dit ideaal want ze kunnen van achter die laptop en televisie vandaan, en heerlijk buiten spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk, en zorgt voor uren speelplezier! We hebben voor de kinderen hier het leukste speelgoed voor buiten verzameld zodat ze zich zeker niet kunnen vervelen.

Een (voet)bal

Een simpele bal mag zeker niet ontbreken bij het buitenspelen! Zowel jongens als meisjes kunnen zich hier prima mee vermaken door te voetballen of te overgooien. Hiermee blijven ze ook lekker in beweging.

Trampoline

Als je een grote tuin hebt, zijn grote trampolines geweldig. Maar voor degenen met een meer beperkte ruimte, is een kleine trampoline ideaal. De kinderen kunnen zich uren vermaken door te springen en koprollen te maken.

Zand en Watertafel

Een zand – en watertafel zorgt voor veel spat en klieder plezier. Er zijn verschillende modellen die komen met tal van accessoires.

Bestuurbare auto

Met een bestuurbare auto zullen jongens uren zoet zijn. Je hebt ze in verschillende modellen zoals een brandweerauto, een politieauto en diverse sportauto’s. Bestuurbare auto’s komen in diverse prijsklassen, dus je kunt het zo goedkoop of duur maken als je zelf wilt.

Speeltent

Welk kind wil nou geen eigen speeltent? Hier hebben ze een eigen plek om lekker in te spelen en hun eigen avonturen te verzinnen.

Een springtouw

Misschien ook simpel, maar ook een springtouw mag niet ontbreken. Hiermee kunnen de kinderen op verschillende manieren spring spelletjes doen, en het steeds moeilijker maken. Alleen of met meerdere kinderen.

Fiets, step of auto

Een fiets, step of auto mag natuurlijk niet ontbreken! Voor kinderen van elke leeftijd vind je wel wat, en ze zijn nooit jong genoeg om te fietsen.