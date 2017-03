Vandaag zijn de winnaars van de leukste winkelstraat & winkel van Nederland 2016 bekend gemaakt! De Zwanestraat – Kromme Elleboog in Groningen is tot de leukste winkelstraat van Nederland 2016 verkozen en de leukste winkel van Nederland is geworden De Friese Streekwinkel Priuw in Leeuwarden.

10 top leukste winkelstraten van Nederland

1. Zwanestraat – Kromme Elleboog, Groningen

2. Nieuwe Oosterstraat, Leeuwarden

3. Utrechtsestraat, Amsterdam

4. Kleine Houtstraat, Haarlem

5. Spiegelstraat, Bussum

6. De Bergen, Eindhoven

7. Pannekoekstraat, Rotterdam

8. Haarlemmerdijk &-straat, Amsterdam

9. Prinsen- & Herenstraat, Amsterdam

10. Fnidsen, Alkmaar

10 top leukste winkels van Nederland

1. De Friese Streekwinkel Priuw, Leeuwarden

2. De Kaaskop, Groningen

3. Van Soest Chocolatier, Amsterdam

4. Gnoomdesign, Haarlem

5. Look Out, Amsterdam

6. Just B. Invited, Haarlem

7. KAET, Bussum

8. Diezijner, Groningen

9. YogaSway, Bussum

10. Artishock / Part of Art, Groningen