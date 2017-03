Leven met kinderen betekend minder slaap voor vrouwen, maar niet voor mannen

Nieuw onderzoek bevestigd wat veel vrouwen al weten: kinderen zorgen voor slaapgebrek. In tegenstelling tot mannen, wordt een goede nachtrust voor vrouwen getroffen door het hebben van kinderen in huis, volgens een voorlopige studie. Voor de studie werden gegevens onderzocht van een enquête onder 5805 mensen. Deelnemers werden gevraagd hoe lang ze hebben geslapen, met zeven tot negen uur per dag beschouwd als optimaal en minder dan zes uur onvoldoende. Ze werden ook gevraagd hoeveel dagen ze zich moe voelden in de afgelopen maand. Onderzoekers hebben gekeken naar leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, aantal kinderen in het huishouden, inkomen, body mass index, trainen, werkgelegenheid en snurken als mogelijke factoren die verband houden met slaaptekort.

Onder de 2908 vrouwen van 45 jaar en jonger in de studie, vonden de onderzoekers de enige factor die in verband werd gebracht met het krijgen van voldoende slaap, was het hebben van kinderen in het huis, met elk kind dat de kansen van onvoldoende slaap vergroot met bijna 50 procent. Voor vrouwen onder de 45, melde 48 procent met kinderen ten minste zeven uur slaap te krijgen, in vergelijking met 62 procent van de vrouwen zonder kinderen. Geen enkele andere factoren – zoals lichaamsbeweging, burgerlijke staat en het onderwijs – werden gekoppeld aan hoe lang jongere vrouwen sliepen.

De studie wees uit dat niet alleen wonen met kinderen geassocieerd word met hoe lang jongere vrouwen sliepen, maar ook hoe vaak ze zich moe voelden. Jongere vrouwen met kinderen rapporteerden gemiddeld 14 dagen per maand vermoeidheid, vergeleken met 11 dagen voor jongere vrouwen zonder kinderen in het huishouden. Het hebben van kinderen in het huis was niet gekoppeld aan hoe lang mannen sliepen.