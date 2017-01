Lezen: Pretty Happy van Kate Hudson

In Pretty Happy deelt de populaire Amerikaanse actrice Kate Hudson de vier belangrijkste lessen die haar gezond en gelukkig maken én houden. Deze ‘pilaren’ zijn onder andere geïnspireerd op de levenslessen van haar moeder en voorbeeld: actrice Goldie Hawn. Kate heeft door schade en schande de behoeftes van haar lichaam leren kennen. Als ambitieuze actrice en jonge moeder is zij meerdere malen tegen haar grenzen aangelopen. Tot ze op een bepaald moment inzag dat haar lichaam haar precies vertelde wat het nodig had. Zij hoefde alleen maar te luisteren.

Door haar intuïtieve relatie met haar lichaam kiest ze alleen een sport waar ze blij van wordt, voedt ze haar lichaam met producten waar zij zich goed bij voelt en houdt ze een dagboek bij waarin ze stilstaat bij haar gemoedstoestand. Ze heeft niet de waarheid in pacht. Maar omdat de vraag ‘Hoe blijf jij fit en gelukkig?’ niet te beantwoorden is in een soundbite voor de camera is er nu Pretty Happy. Een boek dat je kan helpen jouw relatie met je lichaam te ontwikkelen. Perfectie is voor amateurs en de weg naar geluk geen programma van een aantal weken maar het resultaat van een constante dialoog met je lichaam. You don’t have to be perfect, pretty happy is pretty good!

De vier pilaren volgens Kate Hudson:

•Een intuïtieve relatie met je lichaam;

•Goed eten;

•Schud je lichaam wakker;

•Mindfulness.

Pretty Happy

Kate Hudson

Prijs: € 19,99