Liam Gallagher voor concert naar Amsterdam

Liam Gallagher komt op donderdag 8 maart naar Nederland voor een concert in AFAS Live, Amsterdam. Het concert staat in het teken van zijn eerste solo album ‘As You Were’. De kaartverkoop start op vrijdag 20 oktober om 10.00 uur via Ticketmaster.nl.

De Britse Liam Gallagher werd bekend als frontman van de bands Oasis en Beady Eye, maar is nu volop bezig met het bouwen van zijn solocarrière. Eerder deze maand verscheen zijn langverwachte debuutalbum ‘As You Were’ met onder meer de singles ‘Wall Of Glass’ en ‘For What It’s Worth’. De plaat die samen met Greg Kurstin en Dan Grech-Marguerat geproduceerd is bevat veel attitude, zoals je van de jongste Gallagher kan verwachten, en klassieke 60’s en 70’s invloeden die volledig zijn aangepast aan het hier en nu.

LIAM GALLAGHER

+ support

Donderdag 8 maart 2018 | AFAS Live – Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: €36,- (excl. servicekosten)

Kaartverkoop via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).