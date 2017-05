De Libelle Zomerweek is weer van start gegaan!

De Libelle Zomerweek is gisteren weer van start gegaan! Je kunt nog tot en met zondag 21 mei genieten van een heerlijke stranddag met een breed aanbod van entertainment, workshops, shopping en cultuur. ‘Het Grote Geluk’ is het thema van de 21e editie van Libelle Zomerweek.

Libelle Zomerweek is vernieuwd. Vanaf dit jaar is het terrein toegankelijk via drie hoofdentrees die elk naar een eigen Libelle-plein leiden, waar je volledig ondergedompeld wordt in de wereld van Libelle. Vanuit de pleinen heb je toegang tot shoppingboulevards. In de gestippelde gelukshuisjes, verspreid over het hele terrein, worden onder andere intieme muziekoptredens verzorgd van onder andere Lange Frans, Do, Diggy Dex, Maan en Sjors van der Panne.

Verder is er een enorme ballenbak, maar liefst 15.000 workshopplekken, makeovers en nog veel meer. Ook aan mannen is dit jaar gedacht. De speciale mancave is de uitvalsbasis voor iedere man op het Almeerderstrand.

Libelle Zomerweek in Almere is t/m zondag 21 mei dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Foto-credits: Iris Planting