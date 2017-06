Lichaams- en seks gerelateerde problemen staan ​​los van andere vormen van psychische problemen

Een recente studie toont aan dat psychologische problemen met betrekking tot het lichaam en seksualiteit, zoals ontevredenheid met het lichaam, ongeordend eten of seksuele angst, met elkaar verbonden zijn, maar niet sterk verbonden met externaliserende – zoals agressie of drugsmisbruik – of internaliserende – zoals angst of depressieve symptomen. Vrouwen rapporteerden meer psychologische problemen in verband met hun lichaam en seksualiteit dan mannen. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Met behulp van de gegevens van 13.000 volwassen vrouwen en mannen in Finland, hebben de onderzoekers ontdekt dat lichaams- en seks gerelateerde symptomen geen uitingen zijn van internaliserende en externaliserende stoornissen, zoals eerder aangenomen was. Door het vergelijken van de niveaus van de symptomen van geslacht en leeftijdsgroepen, meldden middelbare leeftijd vrouwen hogere niveaus van lichaams- en seks gerelateerde problemen.