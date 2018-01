Lichaamsbeweging is de sleutel tot succesvol stoppen met roken

Is stoppen met roken een van de goede voornemens die je voor dit jaar hebt genomen? Dan hebben wij een tip: ga bewegen! Nieuw onderzoek heeft bevestigd dat lichaamsbeweging ertoe kan bijdragen dat rokers eindelijk stoppen met de gewoonte. Experts in Londen hebben het mechanisme onderzocht dat de manier waarop trainen het lichaam beschermt tegen nicotineafhankelijkheid en terugtrekking onderstreept. De studie onthult dat zelfs matige intensiteitsoefeningen de ernst van nicotineontwenningsverschijnselen aanzienlijk vermindert.

Onderzoekers toonden ook aan dat er een verhoogde activering van een type receptor in de hersenen is, genaamd α7 nicotinisch acetylcholine, dat een doelwit is van nicotine. De bevindingen ondersteunen het beschermende effect van lichaamsbeweging voorafgaand aan het stoppen met roken tegen de ontwikkeling van fysieke afhankelijkheid, wat kan helpen bij stoppen met roken door de ernst van ontwenningsverschijnselen te verminderen.