Lief en ontroerend: de lammetjeswebcam op Texel

Op Texel, het schapeneiland bij uitstek, is onlangs de lammerij van start gegaan en de komende tijd worden circa 17.000 lammetjes geboren. De ontroerende taferelen van deze geboortegolf zijn vanaf nu door iedereen live te volgen via de webcam in de stal van Schapenboerderij Texel. Tijdens de lammerij is het aanpoten voor de Texelse schapenboeren; behalve helpen bij de geboorten moeten ze om de paar uur de zwangere ooien controleren. Veel boeren slapen in deze periode dan ook in de stal. Er vinden regelmatig bijzonderheden plaats. Zo werd enkele dagen geleden op Texel een schapenzesling geboren.

De lammetjes blijven hoogstens een paar dagen met hun moeder in de stal, want Texelse schapen kunnen er niet goed tegen om lang binnen te staan. Moeder en kind(eren) gaan dan ook zo snel mogelijk de wei in. Daar vormen de lammetjes samen al snel zogenaamde crèches en halen ze met z’n allen vrolijke capriolen uit, totdat ze moegespeeld bij hun moeder gaan ‘bijtanken’. Als een schaap meer dan twee lammetjes heeft gekregen, gaat het derde lammetje naar een schaap dat er maar één heeft, óf het wordt een ‘soggie’ en krijgt de fles. Een schattig gezicht, maar voor de boer heel veel werk. Gelukkig zijn er meestal wel Texelse gezinnen die het leuk vinden om zo’n soggie op te vangen. Wie zelf eens een soggie wil knuffelen en misschien wel de fles geven, kan terecht op Schapenboerderij Texel.

foto: Mariska Witte.