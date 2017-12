Liefde op het eerste gezicht bestaat niet!

Veel stellen zeggen als gevraagd wordt wanneer ze wisten dat de andere de ware was, dat het liefde op het eerste gezicht was. Maar nieuw onderzoek wekt twijfels over dit fenomeen. De waarheid, hoewel veel minder romantisch, kan zijn dat deze sterke aanvankelijke gevoelens simpelweg neerkomen op lust. Uit de studie is gebleken dat er helemaal geen grote passie of gevoelens van liefde spelen; in plaats daarvan wordt liefde op het eerste gezicht sterk geassocieerd met fysieke aantrekking.

In de studie onderzochten onderzoekers van de Universiteit van Groningen de vele factoren die de ervaring van liefde op het eerste gezicht (LAFS) zouden kunnen beïnvloeden. Eerdere studies hebben het fenomeen gekoppeld aan vooringenomen geheugen, fysieke aantrekking en verliefdheid, waardoor mensen achteraf kunnen zeggen dat ze een directe verbinding voelden. Om er meer over te weten, analyseerden de onderzoekers de antwoorden van 396 deelnemers, van wie de meesten heteroseksuele studenten waren in de twintig.

Deelnemers werd gevraagd om een ​​vragenlijst in te vullen over zichzelf en over potentiële partners voordat ze met hen in interactie gingen, en om fysieke aantrekkelijkheid, LAFS, eros (in verband met grote passie) en gevoelens van intimiteit, passie en betrokkenheid, te beoordelen. Ondanks het feit dat liefdesverhalen op het eerste gezicht veel voorkomen, bleek uit de studie dat er geen grote passie of gevoelens van liefde bij betrokken waren. Over de hele studie werd liefde op het eerste gezicht 49 keer aangegeven door 32 verschillende personen, aldus de onderzoekers. Maar de overgrote meerderheid rapporteerde niet het ervaren van het fenomeen. De gegevens toonden ook aan dat mannen eerder op het eerste gezicht liefde rapporteren dan vrouwen. En fysieke aantrekkingskracht was sterk verbonden met liefde op het eerste gezicht.