Liefdeshormoon komt vrij tijdens crisis in de relatie

Partners die meer investeren in een relatie geven meer oxytocine vrij als ze denken aan hun relatie dan de partner die minder investeert. Rekening houdend met beide partners, was het het verschil in investeringen tussen partners die een verhoging van oxytocine voorspelde. Oxytocine wordt ook wel het “liefdeshormoon” genoemd, maar de Amerikaanse en Noorse onderzoekers hebben ontdekt dat het net zo goed een zogenaamd “crisis hormoon” kan zijn. De onderzoekers onderzochten 75 Amerikaanse koppels, en 148 Noorse individuen die één van de partners in hun relaties waren.

Deelnemers aan de studie werden gevraagd om na te denken over hun partner en hoe zij willen dat hun partner met hen verbonden zou zijn in de relatie. Oxytocine niveaus werden gemeten zowel vóór als tijdens de taken. In beide studies toonden mensen verhoogde hormoonspiegels toen ze een sterke persoonlijke investering voelden in de relatie. In dit geval, klopt de reputatie van oxytocine als een liefdeshormoon.

Maar de cruciale bevinding kwam van gelijktijdig onderzoek van de betrokkenheid van beide partners. De partners die meer investeerden in de relatie, gaven meer oxytocine vrij toen ze over hun relatie dachten dan de partner die minder investeerde.