Lijk jij op je naam?

Als jou naam Emma is, lijk jij op een Emma? Misschien wel – en anderen zouden ook zo denken. Nieuw onderzoek heeft gevonden dat mensen sneller de kans hebben om de juiste naam bij het bijpassende gezicht te zetten, en het kan iets te maken hebben met culturele stereotypen die we hechten aan namen. In de studie werden een reeks experimenten gedaan bij honderden deelnemers in Israël en Frankrijk. In elk experiment kregen de deelnemers een foto en ze werden gevraagd de voornaam die overeenkwam met het gezicht van een lijst van vier of vijf namen te selecteren. In elk experiment waren de deelnemers significant beter (25 tot 40 procent nauwkeurig) met de bijpassende naam bij het gezicht te selecteren dan bij toeval (20 of 25 procent accuraat, afhankelijk van het experiment), zelfs als etniciteit, leeftijd en andere sociaal-economische variabelen werden gecontroleerd.

De onderzoekers theoretiseren dat het effect voor een deel te wijten kan zijn aan culturele stereotypen die geassocieerd werden met namen die cultuur-specifiek zijn. In een experiment uitgevoerd met studenten in zowel Frankrijk en Israël, kregen de deelnemers een mix van Franse en Israëlische gezichten en namen. De Franse studenten waren beter met de Franse namen bij de bijpassende gezichten te zetten en de Israëlische studenten waren beter bij de Hebreeuwse namen bij de Israëlische gezichten te zetten.

In een ander experiment hebben de onderzoekers een computer getraind met een leeralgoritme, om namen bij gezichten te matchen. In dit experiment, waar 94.000 gezichtsbeelden waren opgenomen, was de computer ook significant vaker (54 tot 64 procent nauwkeurigheid) succesvol dan toeval (50 procent nauwkeurigheid). Samen suggereren deze bevindingen dat gelaatsuitdrukking sociale verwachtingen vertegenwoordigt van hoe een persoon met een bepaalde naam eruit zou moeten zien.