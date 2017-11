Limp Bizkit voor concert naar Afas Live

De Amerikaanse nu-metalband Limp Bizkit komt op dinsdag 26 juni 2018 naar Nederland voor een concert. De band rondom frontman Fred Durst speelt een show in Afas Live in Amsterdam. De show is onderdeel van hun Europese tournee deze zomer. De kaartverkoop start aanstaande donderdag 30 november om 10 uur via Ticketmaster.

Een show van de band is op zijn zachts gezegd snoeihard en barst uit zijn voegen van de energie. Een avond met Limp Bizkit betekent dan ook keihard meebrullen en volop moshpits. Dit maakt de band een graag geziene gast op de Nederlandse podia en festivals.

In 1994 vormden Fred Durst, Sam Rivers, John Otto en Wes Borland de band Limp Bizkit in Jacksonville, Florida. Ruim 22 jaar en meer dan 40 miljoen verkochte albums later is Limp Bizkit een band waar je niet makkelijk omheen kunt. Vooral in de jaren negentig scoorde de band hit na hit met o.a. Rollin, My Generation, Nookie en Break Stuff.

Limp Bizkit

Dinsdag 26 juni | AFAS Live, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 45 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande donderdag 30 november om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).