Linkin Park voor concert naar Ziggo Dome Amsterdam

De Grammy Award winnende rockband Linkin Park komt op 20 juni naar Nederland voor een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in Amsterdam is onderdeel van het Europese deel van hun One More Light World Tour die in het teken staat van het aankomende zevende studioalbum One More Light. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 7 april om 10.00 uur via Ticketmaster.

Linkin Park staat bekend om de verrassende creatieve muzikale wendingen in hun carrière. Dit leverde de band in twintig jaar tijd een zeer divers repertoire op. Ze zijn dan misschien ook wel de enige band die heeft bewezen met hetzelfde gemak een podium te kunnen delen met Jay-Z als met Metallica, Steve Aoki of Paul McCartney. Met het aankomende album One More Light bewijzen ze opnieuw moeiteloos verschillende genres, emoties en thema’s samen te kunnen brengen in een kenmerkend Linkin Park geluid. One More Light is misschien wel het persoonlijkste album van Linkin Park tot nu toe. Het is gebaseerd op de meest intieme thema’s uit de levens van de bandleden. Het album komt op 19 mei uit maar de nieuwe single Heavy is nu al te beluisteren.

Linkin Park – One More Light World Tour

Dinsdag 20 juni | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 19:10 | Entree: € 55, € 59

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 7 april om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).