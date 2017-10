De beste landen, steden en regio’s om volgend jaar naar toe te reizen, zijn weer onthuld door Lonely Planet in hun jaarlijkse Lonely Planet’s Best In Travel 2018 boek. Deze jaarlijkse bestseller onder reisgidsen signaleert de laatste trends, hotspot bestemmingen, tips en must do’s voor het komende jaar. We hebben hier de beste reisbestemmingen op een rij gezet.

De top tien landen

1. Chili

2. Zuid-Korea

3. Portugal

4. Djibouti

5. Nieuw-Zeeland

6. Malta

7. Georgia

8. Mauritius

9. China

10. Zuid-Afrika

De top tien steden

1. Sevilla

2. Detroit

3. Canberra

4. Hamburg

5. Kaohsiung

6. Antwerpen

7. Matera

8. San Juan

9. Guanajuato

10. Oslo

Top 10 beste waarde

1. Tallinn

2. Lanzarote

3. Arizona

4. La Paz

5. Polen

6. Essaouira

7. UK

8. Baja California

9. Jacksonville

10. Hunan

De top tien regio’s

1. Belfast en de Causeway Coast, Noord-Ierland

2. Alaska, Verenigde Staten

3. Julian Alps, Slovenië

4. Languedoc-Roussillon, Frankrijk

5. Kii Peninsula, Japan

6. Eolische eilanden, Italië

7. The Deep South, Verenigde Staten

8. Lahaul & Spiti, India

9. Bahia, Brazilië

10. Los Haitises National Park, Dominicaanse Republiek