Lovercize, de nieuwste sportschool rage voor singles

Het is al bekend dat de sportschool een uitstekende plek is om te flirten, maar nu is er ook een die een les heeft die precies daarvoor opgericht is. Fitness goeroe en zelf gecertificeerd Cupido Sapan Sehgal, heeft speciaal een op maat gemaakte fitness klas samengesteld voor diegenen die een beetje meer zoeken dan een sportschool maatje. Lovercise, gelanceerd op Valentijnsdag 2017 in London Fields Fitness, is gericht op open minded singles (of degenen die een open relatie hebben) die willen genieten van een hele body workout. De les is voor iedereen, hetero, gay, bi, trans, etc. Compleet met kaarsen, liefdesliedjes en rozen om je omringd te voelen door de liefde. Dat is een fitness-klas die je nog nooit hebt meegemaakt en nooit zal vergeten! Goed idee voor Nederlandse sportscholen misschien?