Maak stap voor stap gezonde keuzes

Niemand wordt wakker en verwacht dat ze ongezonde keuzes zullen maken, maar het drukke dagelijkse leven kan onze gezonde intenties in gevaar brengen: fastfood in plaats van een huisgemaakte maaltijd omdat we uitgeput zijn; rijden naar de supermarkt in plaats van lopen omdat het handiger is. Maar wat als het leven met kleine herinneringen kwam om gezonde keuzes te maken? Om die vraag aan te pakken, hebben onderzoekers van de San Diego State University gekeken of een simpel teken de bezoekers van de luchthaven zou kunnen aanmoedigen om de trap te nemen in plaats van de roltrap. Gedurende 10 niet-opeenvolgende dagen heeft een team onder leiding van volksgezondheidsonderzoekers een van de vijf borden onderaan een roltrap of bij een lift geplaatst op de luchthaven van San Diego International Airport.

De borden zijn:

– “Reserveer de roltrap voor degenen die het nodig hebben.”

– “Verlies geen tijd, verlies gewicht. Gebruik de trap.”

– “Verspil geen tijd, minimaliseer je taille. Gebruik de trap.”

– “Je krijgt meer starende blikken als je de trap gebruikt.”

– “Als je je jonger wilt voelen, gedraag je jonger. Ga ervoor! Gebruik de trap.”

Op afwisselende dagen hebben ze helemaal geen borden geplaatst. De onderzoekers telden hoeveel mensen de trappen versus de roltrap namen op de dagen met borden en de dagen zonder borden. Zij interviewden ook mensen bovenaan de trap over hun gezondheidsgeschiedenis en lichamelijke activiteiten. Toen één van de borden aanwezig was, nam ongeveer twee keer zoveel mensen de trap in vergelijking met een dag zonder bord, meldden de onderzoekers. De belangrijkste bevinding: de aanwijzingen gaven zowel de mensen die regelmatig trainden als degenen die nooit getraind hadden een duwtje in de rug.