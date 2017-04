Maak je tuin zomerproof

Nu de lente echt van start is gegaan, is het de hoogste tijd om de tuin klaar te maken voor het voorjaar en de zomer. Want na de lange wintermaanden gaan we met zijn allen weer massaal naar buiten, en terecht want wat is er nou lekkerder om heerlijk buiten te zitten, eten en spelen. Het maken van upgrades in de tuin kan eenvoudig en leuk zijn door een aantal dingen te veranderen en/of nieuwe spullen aan te schaffen, waardoor je kunt genieten van een echte outdoor living ervaring. We geven je hier handige tips zodat je de rest van de lente en zomer heerlijk van je tuin kunt genieten.

Warmte

’s avonds kan de temperatuur flink wat afkoelen, dus als je lekker lang in je tuin wilt blijven zitten, is een vuurkorf een aanrader. Dit brengt het comfort van binnenshuis naar buiten. Bovendien geeft het niet alleen warmte maar is het ook gezellig. Denk aan beelden waar mensen met familie en vrienden in de tuin zitten om een vuurkorf. Ook leuk om lekker marshmallows te roosteren bijvoorbeeld. Enkele dekentjes mogen ook zeker niet ontbreken.

Gadgets

Lekker eten in de tuin kan maar een paar maanden per jaar, dus maak er goed gebruik van. Handige gadgets kunnen daarbij helpen om het je makkelijker te maken. Denk aan een goede barbecue, een grill, een pizza oven of zelfs een kleine ijskast, waarmee je een kleine buitenkeuken kunt maken in je tuin.

Zitje

Een tuin is niet compleet zonder een tuinset of een loungeset waar je heerlijk kunt zitten. Als je liever ligt dan mag een hangmat natuurlijk ook niet ontbreken. Om je te beschermen tegen de hete zon is een parasol natuurlijk een must, die het zit en/of lig gedeelte compleet maakt. Vergeet daarbij de parasolvoet niet, want daarmee blijft de parasol goed en veilig staan.