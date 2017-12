Wat maakt een gelukkige werkende moeder?

Een gelukkig werkende moeder voelt zich competent in de omgang met haar kind, ervaart een gevoel van vrijheid en keuze in haar acties, terwijl ze een warme en aanhankelijke relatie heeft met haar baby. Ze is ook niet te streng voor zichzelf over hoe het gaat als moeder. Dat zegt Katrijn Brenning van de Universiteit van Gent die onderzoek leidde naar de invloed van het welbevinden van een werkende moeder.

Brenning en haar collega’s hebben laten zien dat het gevoel van welzijn van een moeder afneemt als ze zich onbevredigend voelt, onder druk staat en vervreemd is van haar sociale omgeving door haar inspanningen om in één keer aan de slag te gaan en een goede ouder te zijn. Het temperament van haar eigen baby heeft weinig invloed op haar gevoel van welzijn, maar het hebben van een extravert kind helpt sommige vrouwen om zich meer positief te voelen over het moederschap en om minder hard voor zichzelf te zijn.

Het onderzoeksteam analyseerde vijf dagen van dagboekinvoer door 126 moeders nadat hun zwangerschapsverlof was geëindigd en zij hun baby’s voor de eerste keer alleen moesten achterlaten op een kinderdagverblijf. Dit is een bijzonder stressvolle episode in het leven van werkende moeders, omdat het vaak de eerste keer is dat ze gescheiden worden van hun kinderen.

Hoewel het temperament van hun kinderen niet veel invloed had op het welbevinden van de moeder, zei Brenning: “Meer positieve percepties van het temperament van het kind bleken enigszins een buffer te zijn tegen de emotionele problemen die samenhangen met een gebrek aan voldoening, hoge behoefte aan frustratie en moederlijke zelfkritiek.”